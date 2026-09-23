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Capítulo 11 ‘Destinos Cruzados’, novela turca de Caracol, Toprak salva a Yalcin

En el Capítulo 11 de ‘Destinos Cruzados’, novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia. averigua si Aydan lo descubre.

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50:28 min
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 11: Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia

Capítulo 11 Destinos Cruzados : Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia

Toprak y Fidan esconden a Yalcin malherido, esperando que se mejore pronto y pueda contarles finalmente la información que tiene. Aydan está preocupada porque no consigue noticias.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados Cap 17 de Septiembre.png
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados Cap 16 de septiembre.png
50:15
Capítulo 6
Fidan oficialmente cuidará a Burak por salvar su vida
Destinos Cruzados Cap 15 de septiembre.png
50:41
Capítulo 5
Fidan vuelve y Burak no quiere separarse de ella nunca
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia