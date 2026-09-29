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Capítulo 15 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak no está cómodo

En el Capítulo 15 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo. Descubre aquí la reacción de Aydan por la lejanía del hombre.

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Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 15: Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo

Capítulo 15 Destinos Cruzados : Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo

Toprak no se siente cómodo al lado de Aydan y su madre, va a compartir tiempo con Burak y Fidan. Entre tanto, rechaza a Aydan porque su borroso recuerdo no encaja con las actitudes que ve en ella.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo