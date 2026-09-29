Capítulo 15 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak no está cómodo
En el Capítulo 15 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo. Descubre aquí la reacción de Aydan por la lejanía del hombre.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Destinos Cruzados - Capítulo 15: Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Capítulo 15 Destinos Cruzados : Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Toprak no se siente cómodo al lado de Aydan y su madre, va a compartir tiempo con Burak y Fidan. Entre tanto, rechaza a Aydan porque su borroso recuerdo no encaja con las actitudes que ve en ella.