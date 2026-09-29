Destinos Cruzados - Capítulo 15: Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo 50:30 Capítulo 14 Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado 50:33 Capítulo 13 Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado 50:16 Capítulo 12 Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo Capítulo 15 Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo

Capítulo 15 Destinos Cruzados : Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo Toprak no se siente cómodo al lado de Aydan y su madre, va a compartir tiempo con Burak y Fidan. Entre tanto, rechaza a Aydan porque su borroso recuerdo no encaja con las actitudes que ve en ella.