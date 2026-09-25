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Capítulo 13 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 13 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado. Averigua aquí cómo reacciona Toprak.

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Nos vemos luego
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50:33 min
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 13: Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado

Capítulo 13 Destinos Cruzados : Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado

Yalcin trata de huir de Toprak, hace un acuerdo con Aydan para que no revele nada y lo cumple. Entonces, cuando Toprak lo alcanza y lo interroga sobre su pasado, cambia la historia.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados Cap 17 de Septiembre.png
50:24
Capítulo 7
Fidan descubre más similitudes entre Toprak y Neyat
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado