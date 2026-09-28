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Capítulo 14 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol TV, Toprak recuerda la voz

Capítulo 14 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado. Descubre la reacción de su madre al ver la boda en peligro.

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50:30 min
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
Destinos Cruzados - Capítulo 14: Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado

Capítulo 14 Destinos Cruzados : Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado

Toprak recuerda la voz de una mujer que parecía amar mucho, pero no puede reconocerla. Su estado de ánimo está cada vez peor por la frustración que conlleva su amnesia y su deseo de recordar.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 25 de septiembre.png
50:33
Capítulo 13
Yalcin confiesa a medias los secretos del pasado
Destinos Cruzados Cap 24 de septiembre.png
50:16
Capítulo 12
Aydan se da cuenta de que Yalcin está vivo
Destino Cruzados Cap 23 de septiembre.png
50:28
Capítulo 11
Toprak rescata y esconde a Yalcin de su familia
Destinos Cruzados Cap 22 de septiembre.png
50:28
Capítulo 10
Toprak sale al encuentro con Yalcin, pero recibe un impacto
Destinos Cruzados Cap 21 de septiembre.png
50:32
Capítulo 9
 Fidan es abordada por Yalcin y le pide un favor
Destinos Cruzados Cap 18 de Septiembre.png
50:43
Capítulo 8
Fidan recuerda más a Neyat por estar en casa de Toprak
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado