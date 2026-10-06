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Capítulo 20 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en esapñol, Yalcin quiere ir de compras

En el Capítulo 20 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en esapñol, Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda. Descubre aquí la reacción de la mujer ante sus caprichos.

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14:10 min
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Destinos Cruzados - Capítulo 20: Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados Cap 2-10.png
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
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48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
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14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda

Capítulo 20 Destinos Cruzados : Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda

Como su amada está cerca de llegar, Yalsin usa su coerción contra Aydan para que le dé dinero y vayan juntos de compras, especialmente, para que lo guíe en moda y pueda escoger según las tendencias.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados Cap 2-10.png
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
Destinos Cruzados Cap 1-10.png
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
Destinos Cruzados Cap 28 de septiembre.png
50:30
Capítulo 14
Toprak empieza a tener leves pistas de su pasado
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14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda