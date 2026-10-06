14:10 min Destinos Cruzados - Capítulo 20: Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda 48:35 Capítulo 19 Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo 28:30 Capítulo 18 Fidan se desespera porque perdió su foto 48:29 Capítulo 17 Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak 14:10 Capítulo 20 Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda

Capítulo 20 Destinos Cruzados : Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda Como su amada está cerca de llegar, Yalsin usa su coerción contra Aydan para que le dé dinero y vayan juntos de compras, especialmente, para que lo guíe en moda y pueda escoger según las tendencias.