27:30 min Destinos Cruzados - Capítulo 46: Ayse sospecha de las intenciones de Aydan 48:37 Capítulo 45 Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak 48:36 Capítulo 44 Toprak recuerda el aroma de las rosas 48:28 Capítulo 43 Burak prepara una sorpresa para Fidan 27:30 Capítulo 46 Ayse sospecha de las intenciones de Aydan

Capítulo 46 Destinos Cruzados : Ayse sospecha de las intenciones de Aydan Con la sensación de que Toprak es muy infeliz al lado de Aydan, empieza a hacer preguntas sobre lo que realmente pasó entre ellos dos antes del accidente. Ali le cuenta la verdad a medias.