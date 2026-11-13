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Capítulo 46 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Ayse sospecha de Aydan

En el Capítulo 46 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Ayse sospecha de las intenciones de Aydan con su hermano. Descubre aquí qué le dice Ali, que lo sabe todo.

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27:30 min
Destinos Cruzados Cap 13-11.png
Destinos Cruzados - Capítulo 46: Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
Destinos Cruzados Cap 12-11.png
48:37
Capítulo 45
Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
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48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas
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48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
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27:30
Capítulo 46
Ayse sospecha de las intenciones de Aydan

Capítulo 46 Destinos Cruzados : Ayse sospecha de las intenciones de Aydan

Con la sensación de que Toprak es muy infeliz al lado de Aydan, empieza a hacer preguntas sobre lo que realmente pasó entre ellos dos antes del accidente. Ali le cuenta la verdad a medias.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 12-11.png
48:37
Capítulo 45
Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
Destinos Cruzados Cap 11-11.png
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas
Destinos Cruzados Cap 10-11.png
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
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48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
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48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
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27:30
Capítulo 46
Ayse sospecha de las intenciones de Aydan