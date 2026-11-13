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Capítulo 46 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Ayse sospecha de Aydan
En el Capítulo 46 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Ayse sospecha de las intenciones de Aydan con su hermano. Descubre aquí qué le dice Ali, que lo sabe todo.
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Capítulo 46 Destinos Cruzados : Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
27:30 min
Destinos Cruzados - Capítulo 46:
Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
48:37
Capítulo 45
Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
27:30
Capítulo 46
Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
Capítulo 46 Destinos Cruzados : Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
Con la sensación de que Toprak es muy infeliz al lado de Aydan, empieza a hacer preguntas sobre lo que realmente pasó entre ellos dos antes del accidente. Ali le cuenta la verdad a medias.
Por:
Caracol Televisión
|
13 de Noviembre, 2026
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48:37
Capítulo 45
Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
27:30
Capítulo 46
Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 45 Destinos Cruzados : Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 44 Destinos Cruzados : Toprak recuerda el aroma de las rosas
Destinos Cruzados
Capítulo 43 Destinos Cruzados : Burak prepara una sorpresa para Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 42 Destinos Cruzados : Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados
Capítulo 41 Destinos Cruzados : Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados
Capítulo 40 Destinos Cruzados : Toprak sigue siendo engañado por Ali
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