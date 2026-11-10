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Capítulo 43 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak prepara sopresa a Fidan
En el Capítulo 43 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Burak le prepara una sorpresa a Fidan y Toprak le ayuda. Descubre aquí la reacción de la mujer cuando la ve.
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Destinos Cruzados
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Capítulo 43 Destinos Cruzados : Burak prepara una sorpresa para Fidan
48:28 min
Destinos Cruzados - Capítulo 43:
Burak prepara una sorpresa para Fidan
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
Capítulo 43 Destinos Cruzados : Burak prepara una sorpresa para Fidan
Con la ayuda de su padre, Burak organiza una fiesta sorpresa para Fidan y así celebrar juntos que se recuperó. La mujer se siente muy conmovida por el dulce gesto del niño que tanto la adora.
Por:
Caracol Televisión
|
10 de Noviembre, 2026
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48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 42 Destinos Cruzados : Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados
Capítulo 41 Destinos Cruzados : Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados
Capítulo 40 Destinos Cruzados : Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados
Capítulo 39 Destinos Cruzados : Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados
Capítulo 38 Destinos Cruzados : Toprak encuentra su casa del pasado
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Capítulo 37 Destinos Cruzados : Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
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