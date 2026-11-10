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Capítulo 43 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak prepara sopresa a Fidan

En el Capítulo 43 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Burak le prepara una sorpresa a Fidan y Toprak le ayuda. Descubre aquí la reacción de la mujer cuando la ve.

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48:28 min
Destinos Cruzados Cap 10-11.png
Destinos Cruzados - Capítulo 43: Burak prepara una sorpresa para Fidan
Destinos Cruzados Cap 9-11.png
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados Cap 10-11.png
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan

Capítulo 43 Destinos Cruzados : Burak prepara una sorpresa para Fidan

Con la ayuda de su padre, Burak organiza una fiesta sorpresa para Fidan y así celebrar juntos que se recuperó. La mujer se siente muy conmovida por el dulce gesto del niño que tanto la adora.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 9-11.png
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados Cap 10-11.png
48:28
Capítulo 43
Burak prepara una sorpresa para Fidan