48:28 min Destinos Cruzados - Capítulo 43: Burak prepara una sorpresa para Fidan 48:32 Capítulo 42 Burak quiere que Fidan se recupere 48:36 Capítulo 41 Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida 48:27 Capítulo 40 Toprak sigue siendo engañado por Ali 48:28 Capítulo 43 Burak prepara una sorpresa para Fidan

Capítulo 43 Destinos Cruzados : Burak prepara una sorpresa para Fidan Con la ayuda de su padre, Burak organiza una fiesta sorpresa para Fidan y así celebrar juntos que se recuperó. La mujer se siente muy conmovida por el dulce gesto del niño que tanto la adora.