Capítulo 38 Destinos Cruzados : Toprak encuentra su casa del pasado

Capítulo 38 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak encuentra su casa En el Capítulo 38 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak encuentra su casa. Descubre aquí la reacción de su familia al ver que comienza a recordar y pone en riesgo sus mentiras.