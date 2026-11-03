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Capítulo 38 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak encuentra su casa

En el Capítulo 38 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak encuentra su casa. Descubre aquí la reacción de su familia al ver que comienza a recordar y pone en riesgo sus mentiras.

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48:35 min
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
Destinos Cruzados - Capítulo 38: Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado

Capítulo 38 Destinos Cruzados : Toprak encuentra su casa del pasado

A pesar de que Ali tratara de impedirlo, Toprak viaja de nuevo al bosque para buscar la casa que recuerda. Keriman y Aydan enloquecen cuando se enteran del riesgo de que recuerde.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 26-10.png
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados Cap 23-10.png
Capítulo 32
32. Fidan, Toprak y Burak quedan atrapados en medio del bosque
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado