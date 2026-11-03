Capítulo 38 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak encuentra su casa
En el Capítulo 38 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak encuentra su casa. Descubre aquí la reacción de su familia al ver que comienza a recordar y pone en riesgo sus mentiras.
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48:35 min
Destinos Cruzados - Capítulo 38: Toprak encuentra su casa del pasado
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Capítulo 38 Destinos Cruzados : Toprak encuentra su casa del pasado
A pesar de que Ali tratara de impedirlo, Toprak viaja de nuevo al bosque para buscar la casa que recuerda. Keriman y Aydan enloquecen cuando se enteran del riesgo de que recuerde.