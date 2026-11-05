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Capítulo 39 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Seher renuncia porque se casa

En el Capítulo 39 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Seher renuncia a su trabajo en la mansión porque se va a casar y deja a Halide sola. Descubre aquí la reacción de la señora.

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48:36 min
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
Destinos Cruzados - Capítulo 39: Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia

Capítulo 39 Destinos Cruzados : Seher se va a casar y renuncia

La sirvienta de la mansión sale rápidamente y le cuenta a Halide que irán a pedir su mano y se casará, por lo que no piensa volver jamás. La señora ahora no sabe qué decirle a Keriman.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 28-10.png
48:25
Capítulo 35
Toprak busca hablar con Aydan
Destinos Cruzados Cap 27-10.png
48:30
Capítulo 34
Aydan no quiere rendirse con Toprak
Destinos Cruzados Cap 26-10.png
Capítulo 33
Ali encuentra a Toprak justo a tiempo para la boda
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia