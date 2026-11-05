Capítulo 39 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Seher renuncia porque se casa
En el Capítulo 39 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Seher renuncia a su trabajo en la mansión porque se va a casar y deja a Halide sola. Descubre aquí la reacción de la señora.
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48:36 min
Destinos Cruzados - Capítulo 39: Seher se va a casar y renuncia
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
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Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
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Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
Capítulo 39 Destinos Cruzados : Seher se va a casar y renuncia
La sirvienta de la mansión sale rápidamente y le cuenta a Halide que irán a pedir su mano y se casará, por lo que no piensa volver jamás. La señora ahora no sabe qué decirle a Keriman.