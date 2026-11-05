48:36 min Destinos Cruzados - Capítulo 39: Seher se va a casar y renuncia 48:35 Capítulo 38 Toprak encuentra su casa del pasado 48:35 Capítulo 37 Aydan logra que Ayse se quede más tiempo 48:31 Capítulo 36 Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya 48:36 Capítulo 39 Seher se va a casar y renuncia

Capítulo 39 Destinos Cruzados : Seher se va a casar y renuncia La sirvienta de la mansión sale rápidamente y le cuenta a Halide que irán a pedir su mano y se casará, por lo que no piensa volver jamás. La señora ahora no sabe qué decirle a Keriman.