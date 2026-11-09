Capítulo 42 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak cuida a Fidan
En el Capítulo 42 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak cuida de Fidan porque quiere que se mejore pronto. Descubre aquí la reacción de Aydan al ver el cariño hacia Fidan.
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Destinos Cruzados - Capítulo 42: Burak quiere que Fidan se recupere
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Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
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Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere
Capítulo 42 Destinos Cruzados : Burak quiere que Fidan se recupere
El niño sigue triste y quiere hacer algo para que Fidan se recupere. Toprak recuerda de la nada un té de ortiga que puede ayudarla y lo prepara, sin saber que era la bebida que ella le pidió en el pasado.