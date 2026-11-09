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Capítulo 42 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak cuida a Fidan

En el Capítulo 42 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak cuida de Fidan porque quiere que se mejore pronto. Descubre aquí la reacción de Aydan al ver el cariño hacia Fidan.

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48:32 min
Destinos Cruzados Cap 9-11.png
Destinos Cruzados - Capítulo 42: Burak quiere que Fidan se recupere
Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
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48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere

Capítulo 42 Destinos Cruzados : Burak quiere que Fidan se recupere

El niño sigue triste y quiere hacer algo para que Fidan se recupere. Toprak recuerda de la nada un té de ortiga que puede ayudarla y lo prepara, sin saber que era la bebida que ella le pidió en el pasado.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 6-11.png
48:36
Capítulo 41
Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida
Destinos Cruzados Cap 5-11.png
48:27
Capítulo 40
Toprak sigue siendo engañado por Ali
Destinos Cruzados Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 39
Seher se va a casar y renuncia
Destinos Cruzados Cap 3-11.png
48:35
Capítulo 38
Toprak encuentra su casa del pasado
Destinos Cruzados Cap 30-10.png
48:35
Capítulo 37
Aydan logra que Ayse se quede más tiempo
Destinos Cruzados cap 29-10.png
48:31
Capítulo 36
Yalcin presiona a Aydan para que Ayse no se vaya
Destinos Cruzados Cap 9-11.png
48:32
Capítulo 42
Burak quiere que Fidan se recupere