48:32 min Destinos Cruzados - Capítulo 42: Burak quiere que Fidan se recupere 48:36 Capítulo 41 Fidan se enferma, Toprak se preocupa y la cuida 48:27 Capítulo 40 Toprak sigue siendo engañado por Ali 48:36 Capítulo 39 Seher se va a casar y renuncia 48:32 Capítulo 42 Burak quiere que Fidan se recupere

Capítulo 42 Destinos Cruzados : Burak quiere que Fidan se recupere El niño sigue triste y quiere hacer algo para que Fidan se recupere. Toprak recuerda de la nada un té de ortiga que puede ayudarla y lo prepara, sin saber que era la bebida que ella le pidió en el pasado.