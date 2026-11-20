48:35 min Destinos Cruzados - Capítulo 49: Mert está destrozado por el rechazo de Asya 48:02 Capítulo 48 la señora Keriman encuentra la casa de Fidan 48:36 Capítulo 47 Keriman le pregunta a Halide por Fidan 27:30 Capítulo 46 Ayse sospecha de las intenciones de Aydan 48:35 Capítulo 49 Mert está destrozado por el rechazo de Asya

Capítulo 49 Destinos Cruzados : Mert está destrozado por el rechazo de Asya Después de la inesperada noticia, Mert se aleja de todos y procesa lo que acaba de suceder: Asya canceló la boda a último momento, pero no dijo la verdad. Inventó que no estaba lista y le tenía miedo.