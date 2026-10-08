48:27 min Destinos Cruzados - Capítulo 22: Burak encuentra la fotografía de Fidan 48:33 Capítulo 21 Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa 14:10 Capítulo 20 Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda 48:35 Capítulo 19 Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo 48:27 Capítulo 22 Burak encuentra la fotografía de Fidan

Capítulo 22 Destinos Cruzados : Burak encuentra la fotografía de Fidan Burak busca a Ali para que le ayude a abrocharle su suéter, después encuentra el libro donde está la foto de Fidan en la colina, la toma y luego la mujer la recupera llena de ilusión y alivio.