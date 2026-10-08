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Capítulo 22 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak encuentra la foto de Fidan
Capítulo 22 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak encuentra la foto de Fidan. Descubre aquí la reacción de la mujer al recuperar su preciado recuerdo.
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Capítulo 22 Destinos Cruzados : Burak encuentra la fotografía de Fidan
48:27 min
Destinos Cruzados - Capítulo 22:
Burak encuentra la fotografía de Fidan
48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
Capítulo 22 Destinos Cruzados : Burak encuentra la fotografía de Fidan
Burak busca a Ali para que le ayude a abrocharle su suéter, después encuentra el libro donde está la foto de Fidan en la colina, la toma y luego la mujer la recupera llena de ilusión y alivio.
Por:
Caracol Televisión
|
8 de Octubre, 2026
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48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 21 Destinos Cruzados : Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
Destinos Cruzados
Capítulo 20 Destinos Cruzados : Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados
Capítulo 19 Destinos Cruzados : Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados
Capítulo 18 Destinos Cruzados : Fidan se desespera porque perdió su foto
Destinos Cruzados
Capítulo 17 Destinos Cruzados : Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 16 Destinos Cruzados : Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
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