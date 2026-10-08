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Capítulo 22 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak encuentra la foto de Fidan

Capítulo 22 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Burak encuentra la foto de Fidan. Descubre aquí la reacción de la mujer al recuperar su preciado recuerdo.

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48:27 min
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 22: Burak encuentra la fotografía de Fidan
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48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
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14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan

Capítulo 22 Destinos Cruzados : Burak encuentra la fotografía de Fidan

Burak busca a Ali para que le ayude a abrocharle su suéter, después encuentra el libro donde está la foto de Fidan en la colina, la toma y luego la mujer la recupera llena de ilusión y alivio.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
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Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
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Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
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28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
Destinos Cruzados Cap 1-10.png
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan