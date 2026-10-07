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'Capítulo 21 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak recuerda el lugar

En el 'Capítulo 21 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa. Descubre aquí la reacción de Fidan.

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48:33 min
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Destinos Cruzados - Capítulo 21: Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
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14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados Cap 2-10.png
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
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48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa

Capítulo 21 Destinos Cruzados : Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa

Toprak llega con Fidan y su hijo al lugar escogido para volar la cometa. Ella está emocionada por hacer que el hombre recuerde y él siente que había estado allí antes, pero no está seguro.

Por: Caracol Televisión
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14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
Destinos Cruzados Cap 2-10.png
28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
Destinos Cruzados Cap 1-10.png
48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
Destinos Cruzados Cap 30 de septiembre.png
48:32
Capítulo 16
Burak insiste en tener a Fidan a su lado en todo momento
Destinos Cruzados Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 15
Toprak disfruta más estando al lado de Fidan y su hijo
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48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa