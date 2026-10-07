48:33 min Destinos Cruzados - Capítulo 21: Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa 14:10 Capítulo 20 Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda 48:35 Capítulo 19 Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo 28:30 Capítulo 18 Fidan se desespera porque perdió su foto 48:33 Capítulo 21 Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa

Capítulo 21 Destinos Cruzados : Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa Toprak llega con Fidan y su hijo al lugar escogido para volar la cometa. Ella está emocionada por hacer que el hombre recuerde y él siente que había estado allí antes, pero no está seguro.