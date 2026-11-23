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Capítulo 50 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Aydan busca a Fidan
En el Capítulo 50 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Aydan busca a Fidan par contratarla de nuevo. Descubre aquí su reacción cuando la dejan volver.
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Capítulo 50 Destinos Cruzados : Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan
48:23 min
Destinos Cruzados - Capítulo 50:
Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan
48:35
Capítulo 49
Mert está destrozado por el rechazo de Asya
48:02
Capítulo 48
la señora Keriman encuentra la casa de Fidan
48:36
Capítulo 47
Keriman le pregunta a Halide por Fidan
48:23
Capítulo 50
Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan
Capítulo 50 Destinos Cruzados : Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan
Después de darse cuenta del error que había cometido, Aydan busca la ayuda de Keriman para entretener a Burak y Toprak mientras logran traer a Fidan de regreso a la mansión sin que ellos se enteren.
Por:
Caracol Televisión
|
23 de Noviembre, 2026
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48:35
Capítulo 49
Mert está destrozado por el rechazo de Asya
48:02
Capítulo 48
la señora Keriman encuentra la casa de Fidan
48:36
Capítulo 47
Keriman le pregunta a Halide por Fidan
27:30
Capítulo 46
Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
48:37
Capítulo 45
Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
48:36
Capítulo 44
Toprak recuerda el aroma de las rosas
48:23
Capítulo 50
Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 49 Destinos Cruzados : Mert está destrozado por el rechazo de Asya
Destinos Cruzados
Capítulo 48 Destinos Cruzados : la señora Keriman encuentra la casa de Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 47 Destinos Cruzados : Keriman le pregunta a Halide por Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 46 Destinos Cruzados : Ayse sospecha de las intenciones de Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 45 Destinos Cruzados : Aydan fracasa en sus intentos de seducir a Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 44 Destinos Cruzados : Toprak recuerda el aroma de las rosas
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