48:23 min Destinos Cruzados - Capítulo 50: Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan 48:35 Capítulo 49 Mert está destrozado por el rechazo de Asya 48:02 Capítulo 48 la señora Keriman encuentra la casa de Fidan 48:36 Capítulo 47 Keriman le pregunta a Halide por Fidan 48:23 Capítulo 50 Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan

Capítulo 50 Destinos Cruzados : Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan Después de darse cuenta del error que había cometido, Aydan busca la ayuda de Keriman para entretener a Burak y Toprak mientras logran traer a Fidan de regreso a la mansión sin que ellos se enteren.