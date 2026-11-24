48:18 min Destinos Cruzados - Capítulo 51: Toprak se entera del despido de Aydan 48:23 Capítulo 50 Aydan y Keriman tratan de recontratar a Fidan 48:35 Capítulo 49 Mert está destrozado por el rechazo de Asya 48:02 Capítulo 48 la señora Keriman encuentra la casa de Fidan 48:18 Capítulo 51 Toprak se entera del despido de Aydan

Capítulo 51 Destinos Cruzados : Toprak se entera del despido de Aydan Gracias a las preguntas y la versión de su hijo, Burak, Toprak se da cuenta de que Aydan despidió a Fidan de forma abrupta y luego fingió que nada había sucedido, pero ella insistió con la mentira.