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Capítulo 23 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Mert es arrestado

En el Capítulo 23 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle. Descubre aquí la reacción de Asya cuando se entera.

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48:29 min
Destinos Cruzados Cap 9-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 23: Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
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48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
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14:10
Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
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48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle

Capítulo 23 Destinos Cruzados : Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle

Mert sale del hospital detenido por las autoridades ya que es el principal causante de las heridas de Muso. Todos están preocupados, pero aseguran que había suficientes testigos para ayudarlo.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
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Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
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Capítulo 20
Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda
Destinos Cruzados Cap 5-10.png
48:35
Capítulo 19
Toprak enferma y Fidan toma la iniciativa de cuidarlo
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28:30
Capítulo 18
Fidan se desespera porque perdió su foto
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48:29
Capítulo 17
Fidan busca la foto del recuerdo de Toprak
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48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle