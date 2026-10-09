48:29 min Destinos Cruzados - Capítulo 23: Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle 48:27 Capítulo 22 Burak encuentra la fotografía de Fidan 48:33 Capítulo 21 Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa 14:10 Capítulo 20 Yalcin obliga a Aydan a asesorarlo en moda 48:29 Capítulo 23 Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle

Capítulo 23 Destinos Cruzados : Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle Mert sale del hospital detenido por las autoridades ya que es el principal causante de las heridas de Muso. Todos están preocupados, pero aseguran que había suficientes testigos para ayudarlo.