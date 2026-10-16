48:37 min Destinos Cruzados - Capítulo 27: Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak 48:34 Capítulo 26 Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak 48:30 Capítulo 25 Burak enferma justo cuando Fidan no está 8:07 Capítulo 24 Toprak se reencuentra con su hermana 48:37 Capítulo 27 Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak

Capítulo 27 Destinos Cruzados : Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak Aydan aprovecha que el hombre se quedó completamente dormido y se recuesta a su lado sin que él se dé cuenta. No obstante, cuando se despierta y la ve, le pide que se retire de inmediato.