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Capítulo 27 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Aydan duerme con Toprak
En el Capítulo 27 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak. Descubre aquí la reacción el hombre cuando la ve a su lado.
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Capítulo 27 Destinos Cruzados : Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
48:37 min
Destinos Cruzados - Capítulo 27:
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
Capítulo 27 Destinos Cruzados : Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
Aydan aprovecha que el hombre se quedó completamente dormido y se recuesta a su lado sin que él se dé cuenta. No obstante, cuando se despierta y la ve, le pide que se retire de inmediato.
Por:
Caracol Televisión
|
16 de Octubre, 2026
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48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 26 Destinos Cruzados : Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados
Capítulo 25 Destinos Cruzados : Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados
Capítulo 24 Destinos Cruzados : Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados
Capítulo 23 Destinos Cruzados : Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados
Capítulo 22 Destinos Cruzados : Burak encuentra la fotografía de Fidan
Destinos Cruzados
Capítulo 21 Destinos Cruzados : Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
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