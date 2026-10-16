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Capítulo 27 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Aydan duerme con Toprak

En el Capítulo 27 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak. Descubre aquí la reacción el hombre cuando la ve a su lado.

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48:37 min
Destinos Cruzados Cap 16-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 27: Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
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48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados Cap 16-10.png
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak

Capítulo 27 Destinos Cruzados : Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak

Aydan aprovecha que el hombre se quedó completamente dormido y se recuesta a su lado sin que él se dé cuenta. No obstante, cuando se despierta y la ve, le pide que se retire de inmediato.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
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48:29
Capítulo 23
Mert es arrestado por la pelea que tuvo en la calle
Destinos Cruzados Cap 8-10.png
48:27
Capítulo 22
Burak encuentra la fotografía de Fidan
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48:33
Capítulo 21
Toprak siente familiaridad con la colina de la cometa
Destinos Cruzados Cap 16-10.png
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Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak