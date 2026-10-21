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Capítulo 30 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Toprak se encuentra con un amigo del pasado

En el Capítulo 30 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Toprak se encuentra con un amigo del pasado. Descubre aquí qué logra averiguar.

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Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 30: Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados Cap 16-10.png
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado

Capítulo 30 Destinos Cruzados : Toprak se encuentra con un amigo del pasado

Gracias a la constante investigación por saber de su pasado, encuentra el número de Ahmed, uno de sus mejores amigos de la universidad. Quiso preguntar más sobre su vida, pero Aydan interrumpe.

Por: Caracol Televisión
|
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados Cap 16-10.png
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
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48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados Clip 13-10.png
8:07
Capítulo 24
Toprak se reencuentra con su hermana
Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado