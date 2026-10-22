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Capítulo 31 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Yalcin vuelve a molestar a Aydan
En el Capítulo 31 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Yalcin quiere ir a la despedida de soltera. Descubre la reacción de Aydan cuando es chantajeada otra vez.
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Destinos Cruzados
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Capítulo 31 Destinos Cruzados : Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
48:31 min
Destinos Cruzados - Capítulo 31:
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Capítulo 31 Destinos Cruzados : Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Siguiendo con sus chantajes y el interés por Ayse, Yalcin le dice a Aydan que, para que no saque sus mentiras a la luz, asistirá a la fiesta para poder hablar con la mujer que lo tiene obsesionado.
Por:
Caracol Televisión
|
22 de Octubre, 2026
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Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
48:34
Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados
Capítulo 30 Destinos Cruzados : Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados
Capítulo 29 Destinos Cruzados : Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 28 Destinos Cruzados : Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados
Capítulo 27 Destinos Cruzados : Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
Destinos Cruzados
Capítulo 26 Destinos Cruzados : Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
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Capítulo 25 Destinos Cruzados : Burak enferma justo cuando Fidan no está
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