48:31 min Destinos Cruzados - Capítulo 31: Yalcin quiere ir a la despedida de soltera Capítulo 30 Toprak se encuentra con un amigo del pasado 8:05 Capítulo 29 Fidan ve las pastillas que esconde Aydan 48:36 Capítulo 28 Toprak dice que no siente nada por Aydan 48:31 Capítulo 31 Yalcin quiere ir a la despedida de soltera

Capítulo 31 Destinos Cruzados : Yalcin quiere ir a la despedida de soltera Siguiendo con sus chantajes y el interés por Ayse, Yalcin le dice a Aydan que, para que no saque sus mentiras a la luz, asistirá a la fiesta para poder hablar con la mujer que lo tiene obsesionado.