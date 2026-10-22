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Capítulo 31 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol en español, Yalcin vuelve a molestar a Aydan

En el Capítulo 31 de 'Destinos Cruzados', novela turca de Caracol, gratis y en español, Yalcin quiere ir a la despedida de soltera. Descubre la reacción de Aydan cuando es chantajeada otra vez.

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48:31 min
Destinos Cruzados Cap 22-10.png
Destinos Cruzados - Capítulo 31: Yalcin quiere ir a la despedida de soltera
Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados Cap 22-10.png
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera

Capítulo 31 Destinos Cruzados : Yalcin quiere ir a la despedida de soltera

Siguiendo con sus chantajes y el interés por Ayse, Yalcin le dice a Aydan que, para que no saque sus mentiras a la luz, asistirá a la fiesta para poder hablar con la mujer que lo tiene obsesionado.

Por: Caracol Televisión
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Destinos Cruzados Cap 21-10.png
Capítulo 30
Toprak se encuentra con un amigo del pasado
Destinos Cruzados Cap 20-10.png
8:05
Capítulo 29
Fidan ve las pastillas que esconde Aydan
Destinos Cruzados cap 19-10.png
48:36
Capítulo 28
Toprak dice que no siente nada por Aydan
Destinos Cruzados Cap 16-10.png
48:37
Capítulo 27
Aydan se escabulle en el cuarto de Toprak
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Capítulo 26
Fidan enfrenta a Aydan por tratar feo a Burak
Destinos Cruzados Cap 14-10.png
48:30
Capítulo 25
Burak enferma justo cuando Fidan no está
Destinos Cruzados Cap 22-10.png
48:31
Capítulo 31
Yalcin quiere ir a la despedida de soltera