VIDEO: María C volvió a Guamal y así fue su recibimiento con caravana y seguidores

María C fue la eliminada del Ciclo ocho del Desafío del Siglo, su salida se dio después de la de Lucho y antes de Gero, por lo que pudo compartir con los dos en el Cubo de los Eliminados durante dos semanas. Ahora que la joven volvió a la realidad, una de las primeras cosas que hizo fue volver a su casa.

Recibimiento de María C en el Meta

Por medio de su cuenta de Instagram, María C mostró un video en el que agradeció a todas las personas que siguieron su paso por el reality de los colombianos y se mostró muy emocionada con la cantidad de seguidores que acudieron a verla en su llegada a Guamal, Meta.



“Quiero agradecer de corazón a todas las personas increíbles que me rodearon en este viaje llamado Desafío del Siglo XXI” inicia el texto que acompaña el video. Orgullosa de sus raíces, la exreina del joropo presumió la caravana de motos que la siguió y que también personas que trabajan en la zona estaban muy emocionadas por volverla a ver.

“Su apoyo, amor y confianza me dieron la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por creer en mí y por ser parte de este sueño. Este logro no solo es mío, sino de todos los que me apoyaron y creyeron en mí. ¡Mil gracias por hacer de este viaje una experiencia inolvidable!🩷”, finalizó María C.

Niños, adultos, personas de la tercera edad y fanáticos del Desafío no perdieron la oportunidad de tomarse fotos junto a ella en el uniforme de Omega, esto, mientras que ella mostró su emoción, no solo por el recibimiento, sino por volver a su hogar. Además de las muestras de cariño, muchos asistentes destacaron el paso de la joven por la competencia y la manera en la que se relacionó con cada desafiante.

Los comentarios no se han hecho esperar y por eso varios le reiteran su apoyo ahora que salió del programa, mientras que también comparan su recibimiento con el de otros exparticipantes, como Julio, quien fue capitán de su equipo y que recibió el apoyo de cientos de personas. De esta manera, queda claro que, aunque su camino en la competencia terminó, la huella que dejó en el público y en su región sigue siendo fuerte, al punto de convertir su regreso en un verdadero acontecimiento local.

