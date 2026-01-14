Publicidad

Valkyria le reclama a Kevyn por no elegirla de primeras para Neos: “Mi error es esperar mucho”

Valkyria le confesó a Kevyn que su corazón se rompió en mil pedazos cuando él no la escogió como su primera opción para Neos, pues ambos armaron ese equipo, y luego se la “robaron” para Gamma con Zambrano.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 14 de ene, 2026
Valkyria le reclama a Kevyn por no elegirla de primeras para Neos