Valkyria le reclama a Kevyn por no elegirla de primeras para Neos: “Mi error es esperar mucho”

El capítulo 114 del Desafío Siglo XXI inició con un momento de tensión en la casa Gamma. Los competidores recordaron lo ocurrido durante la reorganización de los equipos tras la caída de Alpha, cuando los capitanes de las nuevas escuadras tuvieron la posibilidad de rearmar sus grupos a su gusto.

Qué le dijo Valkyria a Kevyn por no elegirla para Neos en el Desafío

Durante la conversación, Valkyria aseguró que ya intuía la decisión de Kevyn: “Yo sabía que iba a elegir a Rata de primeras”. A esto se sumó Miryan, quien comentó que ella también tenía la expectativa de quedarse con Potro y Deisy.



Rua se defendió explicando que consideraba que Valkyria tenía una mala relación con Zambrano, mientras que Tina intervino asegurando que no entendía por qué había escogido primero a Deisy y Potro antes que a la campeona.

Fue entonces cuando Valkyria expresó, visiblemente afectada, lo que sintió en ese momento: “Ahí fue cuando dije yo: ‘¿en serio?’. Cuando dijiste esos nombres, mi corazón se rompió en mil pedazos. Me dio angustia quedarme con Zambrano, pensé que eso iba a ser un infierno, me dio un ataque de ansiedad, fue horrible. Después dije: ‘¿qué? Yo hice el equipo con él y no me elige’. Es la segunda vez que me pasa”.

La competidora cerró su reflexión con una frase que conmovió a sus compañeros: “Mi error es esperar mucho de la gente que uno quiere. Como uno da tanto, espera que le den a uno el mismo amor que uno da”.





Al final de la charla, los integrantes de Gamma intervinieron para calmar los ánimos y presionaron a ambos para que se dieran un abrazo.

Aquí puedes ver lo que dijo Valkyria:

