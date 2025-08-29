Publicidad

Una mujer se quiebra en el Box Blanco por la frustración: el ganador se define por segundos

Gamma, Alpha y Omega se encuentran en el Desafío de Sentencia y Bienestar, donde la paciencia es indispensable. Una mujer de Gamma hace sufrir a sus coequiperos y por primera vez, nadie se cae de la pista.