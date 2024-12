Tras enviarle un mensaje a Anamar, hombre del Desafío apareció junto a Karen

Anamar, exparticipante del Desafío 2024 , se sinceró sobre una dura situación que estaba viviendo en medio de su relación con Renzo, otro deportista de la producción, con quien tenía un romance que terminó debido a la supuesta agresión física y psicológica a la que fue sometida.

El texto decía: “Durante meses, he soportado dolor físico y emocional en silencio, atrapada en una relación donde el amor fue reemplazado por el abuso, el miedo, la culpa y los golpes. Donde mi vergüenza me hizo dudar de mi propia fuerza, aun cuando en mi interior siempre hubo una voz que me susurraba que merecía algo mejor, que merecía vivir sin temor”.

Karen posó junto a desafiante que apoyó a Anamar

La desafiante recibió muchos mensajes de soporte por parte de otros deportistas , entre ellos Iván Gutiérrez, quien escribió: “Valiente, mereces respeto y ser amada” y manifestó su apoyo ante la situación de violencia comentada.

A través de sus redes sociales, la Semifinalista del Desafío se mostró acompañada por varios exparticipantes de la producción, entre ellos Dickson e Iván Gutiérrez, que participó en el Desafío The Box 2023 y en la instantánea en la que posaron juntos escribió: “Mi querido Iván”.

Gracias a su cuenta de Instagram él también compartió la misma fotografía, lo que ha sido comentado por los usuarios de Internet y más después de que Anamar diera más detalles en medio de una entrevista con La Red.

Karen posó junto a desafiante que apoyó a Anamar Foto: Instagram @karencandiafitness

Karen recibió el apoyo de Dickson

Iván no es el único que ha aparecido en redes con la participante del Ciclo Dorado del Desafío, y es que también Dickson se mostró junto a la joven creando contenido , haciendo ejercicio y divirtiéndose juntas en un evento.

Las dos se conocieron durante su participación en el Desafío 2024, pues compartieron en el equipo Alpha, de hecho, fue tanto que se hicieron grandes amigas, tanto así que terminaron besándose en varias ocasiones en medio de juegos y bromas.

En Instagram han publicado historias y es la primera vez que sus seguidores tienen la oportunidad de verlas juntas después de la final del reality de los colombianos. Lo cierto es que tuvieron una pelea por la que Dickson aseguró que ya no quería ser amiga de Karen.

Parece que estos inconvenientes quedaron atrás y actualmente, en medio de la polémica en la que la joven originaria de Girardot se encuentra, las dos están unidas y no se han referido más al tema de Renzo y Anamar.