Anamar reapareció tras la denuncia hacia Renzo para dar más información de los hechos

Anamar apareció en sus redes luego de la denuncia pública que hizo hacia Renzo por un supuesto maltrato intrafamiliar y dar más detalles sobre lo sucedido, especialmente en medio de la ola de comentarios y reacciones que ha habido alrededor de esto.

En principio, la que hizo parte del Desafío 20 años deja en claro que esto fue resultado de que no supo poner límites ni leer las alertas, pues pensó que todo iba a mejorar.

Anamar reapareció tras la denuncia hacia Renzo

Inicialmente, la exparticipante del Desafío agradeció a quienes la han apoyado en este duro momento y le han enviado un mensaje para darle fuerza, aunque también dirigió unas palabras a aquellos que la han criticado: "no opinen de una situación que no han vivido. No tienen ni la más mínima idea sobre qué es vivir un maltrato", pidiendo que por favor no digan que ella está inventando todo.

Frente a esto, Anamar mencionó que las pruebas que va a dejar son con el objetivo de que sus seguidores paren de asegurar que ella está haciendo esto para levantar un falso testimonio: "espero que las personas implicadas en esto podamos sanar e ir por la vida construyendo personas y no destruyéndolas".

Inmediato a esto, el video pasó a tener una imagen completamente blanca y un audio de fondo en el que se le escucha presuntamente a ella y a Renzo en una discusión en la que ella estaría llorando frente a lo dicho por el exparticipante del Desafío.

Luego, Anamar retomó su relato y dijo que una expareja de Renzo le escribió para decirle que en el pasado ella también vivió una situación similar con él en su relación. En la captura de pantalla del chat se pudo leer cuando la mujer le mencionó: "Y pensar que conmigo también tuvo un episodio así".

Respondiendo a si ha tomado medidas legales, Anamar destacó que lo hizo antes de hacer pública su denuncia en redes: "Ya todo se había puesto en manos de la Fiscalía, había una orden de protección". Cabe destacar que la joven mostró el documento donde se comprueba que esto fue hecho el 9 de diciembre en Medellín por el supuesto delito de violencia intrafamiliar.

Para concluir, pidió que dejaran el morbo alrededor de este caso y de comentar que "ella se lo merecía" o que "le pegó por algo", destacando que no hay ninguna razón que justifique la violencia.

Anamar les pidió a las mujeres que la siguen en redes sociales que no se queden calladas ante actos de violencia, destacando que deben tener esta valentía a pesar de que lo que están viviendo es muy difícil.

Mencionando que antes no tenía las fuerzas para salir de su relación con Renzo, la joven aseguró que lo que dijeron sus excompañeros del Desafío en uno de los capítulos del Ciclo Dorado fue verdad.

Asimismo, recalcó que claramente la denuncia pública fue producto de lo decepcionada que se sintió por un detonante (que sería el hecho de que Karen y Renzo estarían juntos de viaje) y que sabe que aunque pudo no ser lo mejor, sí fue lo que le dio la valentía de hablar en sus redes.

Natalia y Darlyn habían hablado sobre la toxicidad de Anamar y Renzo

En el capítulo del Desafío emitido el pasado 17de septiembre, se logra ver a los integrantes de la casa Tino reunidos en el piso mientras conversan sobre lo que supieron de sus compañeros cuando salieron a break. La primera en referirse al tema fue Darlyn, quien afirmó haber observado comportamientos desagradables por parte del Súper Humano.

"Nos paramos todos y Anamar se para y Renzo la siente y le dice 'usted se queda con nosotros'. Renzo la cela mucho pues para saber que a ella le gusta rumbear (...) Dizque una vez se fue a ver un partido con Kratos y le armó el show, el amigo. lo que he visto de él es que Renzo es lo más machista que hay en esta bendita vida", dijo Darlin.

Asimismo, especularon sobre el estado de su relación, pues desconocían si estaban juntos o si ya habían terminado su amorío. Alejo no se quedó atrás, pues también contó un comentario que él le hizo sobre el tipo de mujeres que le llamaban la atención.

"A mí él me dijo 'no, papi, a mí sí no me gusta una mujer empoderada ni nada de esas cosas, yo quiero una mujer que me cocine, que esté al pendiente de mí (...) Que me tenga todo al pelo' y yo era riéndome escuchándolo", dijo Alejo, mientras Natalia decía que Renzo era quien le pedía dinero a la excompetidora.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pues muchos se han solidarizado con la Súper Humana por las declaraciones que ofreció en redes sociales y le han deseado mucha fortaleza en este proceso que enfrenta con su expareja.