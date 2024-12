¿Karoline le retiró la amistad a Renzo tras la denuncia de Anamar? Esto opinó sobre el caso

La polémica por la denuncia que realizó Anamar sobre presunto maltrato físico ejercido por su expareja sentimental, Renzo Meneses , sigue dando de qué hablar en redes sociales. Cuando se pensaba que ya todos habían opinado del tema, Natalia dio a conocer su opinión y Karoline volvió a mostrar su indignación en las plataformas digitales.

A través de una dinámica de 'Preguntas y respuestas', la Súper Humana pidió que la interrogaran sobre algunas curiosidades de su vida personal, de manera que un usuario de Internet aprovechó para cuestionarla de nuevo sobre la relación que llegaron a sostener los dos competidores una vez salieron del reality de los colombianos.

La contundente respuesta de Karoline al caso Anamar y Renzo

"¿Qué opinas de Ana y Renzo?", preguntó uno de sus seguidores. Karoline no dudó en mostrar la indignación que siente tanto los casos de violencia física como de abuso sexual.

"Yo puedo querer mucho a una persona, pero si me entero que esa personales está haciendo daño a quienes le rodean... No va conmigo y más si sé que están quizás abusando sexualmente de un niño, de una niña, de una mujer o está maltratando físicamente a una chica. Estas cosas no van conmigo", dijo.

De igual forma, se situó en un escenario hipotético en el que algún integrante de su hogar se viera involucrado en una situación similar. Aún así, Artunduaga explicó que actuaría de acuerdo con la justicia colombiana e interpondría una denuncia para proteger a la víctima del caso y no dejar que los culpables queden impunes.

"De hecho, pueden ser personas de mi familia. Si tengo que denunciar a alguien de mi familia por abuso sexual o por maltrato a una mujer no dudaría ni dudaré en hacerlo", agregó.

Respecto al caso Anamar- Renzo, se sabe que el modelo posteó un comunicado oficial en el que se comprometió a colaborar con las diligencias pertinentes para esclarecer su presunción de inocencia, lo que desató una oleada de comentarios tanto de sus colegas del medio, como también de algunos internautas que han estado pendientes al hecho que salió a la luz pública el pasado 9 de diciembre.