"Tuvimos un caso en 2022": Campeona del Desafío se despachó contra Renzo tras la denuncia de Anamar

Desde que se dio a conocer la denuncia de Anamar en contra de Renzo por presunto maltrato , diferentes exparticipantes de otras temporadas del Desafío se han pronunciado y le han expresado su apoyo a la competidora, tal fue el caso de Valkyria, la ganadora de la edición que se transmitió en 2022.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 300 mil seguidores, la deportista afirmó que le creía a su colega y argumento que "absolutamente nada" justifica la violencia. Valkyria, al parecer, se encontraba de viaje; sin embargo, esto no fue impedimento para que expresara su opinión acerca de lo que estaba ocurriendo.

"Me entristeció muchísimo el caso, saber que una más está siendo maltratada porque hace un tiempo tuvimos un caso de nuestro Desafío, también hubo mucho silencio y se quedó impune entonces me duele muchísimo. Me duele más sobre todo que ahorita estén intentando disfrazar y camuflar... Sea por lo que sea que haya tomado la valentía y el riesgo de hablar, no importa, lo que interesa es que hubo maltrato, hubo violencia y no tiene justificación alguna", dijo en medio de las historias.

Es necesario mencionar que Stephanie Villadiego fue noticia en 2023 debido a que denunció a su expareja sentimental por presunta violencia física con un video que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar en el que se encontraba y que mostraba el momento en el que recibía un golpe mientras permanecía en un parqueadero.

Por otro lado, Valkyria aprovechó para decir que muchas veces hacen quedar a las mujeres como locas y las culpan de que debieron hacer algo para que sus parejas reaccionaran de una manera violenta.

Para finalizar, recodó cuando en uno de los últimos capítulos del Desafío, varios integrantes del equipo Tino conversaron sobre la relación de Anamar y Renzo , expresando de esta forma su preocupación por la manera en la que se trataban: "Hicieron comentarios sobre eso, sobre que el man era un tóxico, que hacía shows, que la trataba mal, entonces no me sorprende y no entiendo por qué debemos estar desviando todo, haciendo pantallas de humo", añadió

