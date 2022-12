Stephanie Villadiego, exparticipante del Desafío The Box, fue agredida por un hombre

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se ha registrado en la capital del Atlántico, Barranquilla, y fue protagonizado por la creadora de contenido y exparticipante del Desafío The Box 2022, Stephani Villadiego. En un video, que ya es viral en redes sociales, se puede ver el momento exacto en el que un hombre le propina un puño en el rostro a la deportista mientras se encuentran en un parqueadero.

Las imágenes, que se obtuvieron gracias a las grabaciones de una cámara de seguridad, revelan el instante en el que un hombre golpea a la Súper Humana en el rostro, produciendo que ella permanezca tendida en el suelo. Aunque no se logra ver con claridad lo que sucede después, ya que un vehículo oculta la panorámica, sí se ve que es auxiliada por dos mujeres que la están acompañando en la zona del conjunto residencial.

Una de las testigos se apresura a reclamarle al sujeto, mientras que la otra intenta auxiliarla. Por el momento, Villadiego no se ha pronunciado en sus redes sociales; no obstante, diferentes usuarios de Internet se han tomado los comentarios para rechazar cualquier tipo de violencia y para preguntar por su estado de salud.

¿Quién es Stephanie Villadiego?