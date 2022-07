Criollo, el participante del Desafío The Box que estuvo a un paso de llegar a la final, se robó el corazón de varias televidentes que a través de redes sociales manifestaron su cariño hacia él, pero dentro del reality el pereirano tampoco pasó desapercibido.

Su aspecto físico llamó la atención dentro de la competencia, en especial de Stephanie , quien aprovechó su cercanía para coquetear con él en medio de una fiesta. Sin embargo, el modelo fitness aseguró que no hay nada más allá de una amistad y que nunca hubo un romance entre ambos.

Durante una entrevista realizada en Caracoltv.com donde también estuvo su compañero Samir, Criollo también habló sobre su amistad con Juan Pablo, revelando que será el padrino de su futuro hijo.

Por otro lado, Samir se refirió a su romance con Grecia y expresó que nunca pensó que la competencia le diera la oportunidad de conocer a una mujer como ella.

Criollo y Samir estuvieron a un paso de llegar a la final del Desafío The Box tras perder en una decisiva prueba contra Juan Pablo y Criollo, quienes se disputarán la gran final de la temporada número 18 del programa.

