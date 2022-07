¡Era su tercer intento! Karol confiesa que ya se había presentado al Desafío y cómo se preparó

El Desafío The Box se convierte en un espacio en el que muchos colombianos viven el sueño que por 18 años han podido ver a través de la pantalla, por lo que llegar a las pistas y ver materializados esos deseos que tuvieron tiempo atrás se vuelve en una utopía, pues a pesar de que se convirtieron en Súper Humanos no dejan de creerse el cuento, ni tampoco dimensionan todo el impacto que esto trae a sus vidas.

Una de esas televidentes fue Karol , quien por fin pudo lograr ser una desafiante y demostrar todas las habilidades que tiene y que la hicieron ser una de las más constantes en su desempeño, pues es claro que mantenerse a pesar de las dificultades, el hambre, el cansancio y las heridas no es algo fácil.

"Yo siento que toda mi vida fue una preparación para este momento, porque yo practico deporte de alto rendimiento desde los 8 años, entonces el atletismo te da las bases físicas para cualquier otro deporte, entonces, tuve muy buenas bases. Luego seguí con el crossfit y fue aún mejor, la natación también fue una parte indispensable en mi vida", confiesa muy orgullosa esta pastusa.

Una preparación que fue notoria en la Ciudad de las Cajas, pues destacó siendo miembro de Gamma, Alpha y Beta. "Para los que no saben, esta era la tercera vez que yo me inscribía para El Desafío, sentí que en las dos primeras estaba mejor preparada, pero bueno, aún así lo que prima aquí es la fortaleza mental y el cuerpo tiene memoria, así que las capacidades físicas, la fuerza, ahí siguen".

Ese empeño con el que se dedicó a hacer realidad un sueño de años atrás fue bastante notorio en su rendimiento en cada uno de los Boxes, pues ella tenía un objetivo trazado y no quería que se le fuera tan fácil de las manos: "Me esperaba llegar a la final, siempre me visualicé allí".

A pesar de que tuvo un fuerte entrenamiento antes de llegar a la competencia, para nadie es un secreto que cada una de las pistas y obstáculos son una sorpresa constante, ya que cuando más seguros se sienten o creen que conocen su accionar, todo cambia. "Yo creo que uno nunca está totalmente preparado para El Desafío, esto no deja de sorprenderte. Tú te imaginas que es duro, pero no dimensionas en realidad lo duro que es, uno queda como ¿qué es esto?, tampoco sabes cómo va a reaccionar tu mente o tu cuerpo frente a estas circunstancias, entonces tú te vas conociendo mucho allí".

Esta Súper Humana afirma que el Box Amarillo fue el que la hizo sentir más segura, ya que estaba convencida de su capacidad física y el aporte que le brindaba su fuerza.

¿Qué comentó sobre la Semifinal de Mujeres?

Esta pastura, que al lado de sus compañeras de una gran presentación, confiesa que no esperó que fuera tan complicada como la vivió: "la semifinal fue durísima, además duró muchísimo tiempo, me mostró miedos que yo no sabía que tenía, así que me sorprendió muchísimo, no pensé que le fuera a tener miedo a las alturas y fue una enseñanza muy grande de que sí podemos lograr sobrepasar esos límites que nos ponemos nosotros mismos".

Con todo esto, cerró su participación en la Ciudad de las Cajas, demostrando que es una mujer con todas las capacidades para competir.

