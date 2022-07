"Ya ni rabia me daba, está loco": Karina habla de la convivencia en Alpha y la polémica con Maleja

Además de tener que lidiar con el cansancio físico y la gran exigencia de cada una de las pruebas en la competencia, los Súper Humanos deben medir su paciencia y tolerancia al momento de convivir con personas que acaban de conocer, además de aprender a conocer una variedad de personalidades que no siempre van a ser del todo compatible. Todo esto hace que esta aventura en la Ciudad de las Cajas sea aún más profunda, pues hace replantear aspectos desde distintas perspectivas.

Fue a esto a lo que precisamente se enfrentó Karina, quien conformó Alpha cuando se reorganizaron los equipos tras la caída de la casa Omega. A pesar que desde el primer momento se pudo acoplar a la perfección, tuvo que atravesar algo que no había pasado tan directamente en Beta y fue el aprender a conocer a Tarzán , un capitán con constantes cambios de humor, que podía pasar de un momento a otro de la alegría al malgenio, lo que generó bastantes choques entre los miembros del equipo morado.

"Al principio me tomó por sorpresa porque obviamente yo no conocía a Tarzán ni su forma de ser, mientras que para ellos ya era normal. La primera vez fue como Tarzán se queda dormido entonces hablemos con él (...) y yo como no podemos dejarlo pasar", la basquetbolista confiesa que eso fue un choque bastante fuerte al inicio, sin embargo, luego comprendió que él reaccionaba feo, pero era algo que se le pasaba.

Poco a poco, aunque en el camino hubo roces, esta competidora fue aprendiendo que era necesario conocer y entender más a los otros y no complicarse la vida con peleas, especialmente entre compañeros, fue por eso que esta situación "empezó a enseñarnos a nosotros sobre cómo debíamos manejar al otro, por eso ya no le prestábamos atención y él fue cambiando su forma de ser. Dejó de tener esos momentos de rabia que nos indisponían a nosotros, ya al final hasta hermanitos nos decíamos, yo intentaba controlarme, ya ni rabia me daba, decía como ah... está loco (risas)".

La desafiante confiesa que todo es un proceso, por lo que el cómico 'Consultorio de Karla ' y las charlas sinceras entre miembros del equipo morado fueron aportando un granito de arena para que el capitán mejorara actitud. "Nosotros nos destacamos, y nos han querido mucho los colombianos, porque nosotros nunca nos regañábamos así perdiéramos, hasta nos daba risa por las bobadas que cometíamos. Nos volvimos una familia, cambiamos y nos llevamos algo bonito para la casa", señala.

¿Cuáles fueron sus comentarios sobre Maleja?

"¡Ahora sí vamos a arreglar esto!", con esa frase y en medio de risas la llanera revive este momento que generó una discusión entre las participantes en ese momento y en las redes sociales. Ese Box Rojo quedará en la memoria de los amantes de esta competencia, pues hizo que las participantes mostraran otro lado. "Yo estoy acostumbrada a que en el juego de contacto uno se golpeé, obvio me dio mucho malgenio, porque fue una prueba que duró demasiado, entonces el desgate físico hace que uno ya no quiera más. Fue muy polémico, y me río ahora que veo hasta memes, con el cansancio cualquier cosita se siente al extremo".

Estando al lado de Maleja , Karina afirma que son cosas que pasan en el juego y se quedan allá mismo: "No hay nada de rencores ni de malos pensamientos porque a veces la gente cree que uno sale con rencor, pero eso se queda allá en la Ciudad de las Cajas".

