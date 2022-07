¡Todas unas Súper Humanas! Valkyria, Alexa, Karina y Karol discuten el resultado de su semifinal

El Desafío The Box llegó a la tan esperada semifinal de mujeres , en la cual se enfrentaron Valkyria , Alexa , Karina y Karol , cuatro Súper Humanas que, a lo largo de su estadía en la Ciudad de las Cajas, demostraron todo su potencial, fuerza y agilidad como deportistas, además de dejar claro que son unas grandes personas y compañeras llenas de valores.

La prueba entre estas competidoras estuvo muy reñida e hizo sufrir a los televidentes y demás participantes a cada segundo; pero al culminarla, Valkyria quedó en el primer lugar con ventaja, Alexa llegó de segunda y consiguió su cupo para la final, mientras que Karina y Karol no lo lograron y se tuvieron que despedir de la competencia.

Publicidad

Tras conocerse el resultado y haber terminado la semifinal, Valkyria, Alexa, Karina y Karol dieron sus primeras declaraciones en medio de muchos sentimientos encontrados.

En la entrevista, Valkyria confesó que su secreto estuvo en la seguridad, en felicitarse a sí misma por cada obstáculo superado y en aprovechar cada segundo de ventaja para descansar un poco. Alexa también reveló que tuvo que sacar todas las fuerzas que tenía guardadas para lograr terminar la prueba y llegar de segunda.

Por su parte, Karina aseguró que, pese a que la competencia le fluyó en todo momento, cometió el error de quitarse los zapatos y las medias. Finalmente, Karol expresó mucha admiración por sus compañeras que pasaron a la final, no obstante, no negó sentirse con rabia por no poder llegar hasta la estructura.

Por último, Valkyria no dudó en tomarse el micrófono para manifestar lo orgullosa que se siente de haber llegado en compañía de estas Súper Humanas hasta este punto del Desafío The Box.

Publicidad

“Todo pasó muy rápido, son competidoras excelentes, el proceso de cada una fue diferente, pero maravilloso, así que creo que fue un honor tenerlas a ellas como contrincantes en esta prueba tan dura”, puntualizó la finalista del Desafío The Box .

Publicidad

>> El Desafío The Box es un encuentro muy especial, no solo porque la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, sino porque el Desafío está cumpliendo 18 años.

El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña. Tobia, Cundinamarca, es el asombroso lugar que recibe a estos deportistas de diferentes especialidades.