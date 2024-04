Rapelo y Ricky reaccionaron entre risas a las peleas en Gamma durante el Desafío 2024

La convivencia dentro del equipo Gammaen el Desafío 2024 no ha sido tarea fácil y esto no es un secreto, ni para los televidentes, ni para los exparticipantes, pues varios se han atrevido a comentar al respecto.

Lo cierto es que las constantes peleas entre las mujeres del grupo naranja y los hombres de la casa suceden diariamente, en especial involucrando a Alex, pues su actitud no es del agrado de las jóvenes y otros equipos se han dado cuenta.

De hecho, en el capítulo 17 de la producción, Campanita expuso a su contrincante frente a Alpha, Beta, Gamma y Omega, pues Glock, Anamar, Natalia y Karoline le manifestaron su inconformidad con el hombre.

Rapelo y Ricky, del Desafío The Box, reaccionaron a Gamma

A través de sus cuentas de Instagram, los dos exparticipantes hicieron una representación de lo que sería un día dentro del grupo y con ello desataron los comentarios de sus seguidores.

“Hicimos un tour por la casa Gamma 🤭😂”, escribieron y usaron algunos audios de las peleas más recordadas por los televidentes quienes también se han mostrado divididos en los comentarios de la publicación.

Mientras que algunos defienden a Alex y sus compañeros de los comentarios y la presión que han recibido, otros aseguran que las mujeres del equipo tienen razón y su actitud es completamente válida.

Mira aquí el video de Rapelo y Ricky.

Juli y Madrid hablaron de Gamma

Estos exdesafiantes no fueron los únicos en referirse al drama dentro de la casa naranja, Madrid, quien estuvo en la edición The Box 2021, comentó una publicación de Caracol Televisión y dijo: "Uno exige que el equipo rinda cuando uno rinde, si no, uno se queda en silencio 🤫🤫🤫🤫 Que falta tan grande de respeto😤 ¡Dios mío! Y con Yoifer no sean así".

Pero no fue la única en criticar a las mujeres de Gamma, pues Juli, semifinalista de la versión 2023, no ocultó su molestia: "Yo no soporto a esas viejas. ¡Se victimizan demasiado! 🙄 Se creen perfectas y ellas son las de la mala energía. Gran show que arman, ¿en qué momento se van? 🤔".

¿Quién es la Anfitriona del Desafío 20 años?

María Fernanda Aristizábal dejó en alto al país en Miss Universo 2022, concurso en el que destacó por su carisma. Luego de su etapa como reina, se le abrieron todas las puertas para seguir enamorando al público con su talento. En la actualidad es modelo, empresaria y le gusta mantener un estilo de vida alejado de los prejuicios.

Tiene rutinas saludables. Hace pilates, practica la mediación, aconseja cuidarse, pero no llevar todo al extremo y menos dejarse influenciar por las redes sociales. Los televidentes pueden verla a partir del 1 de abril como anfitriona del Desafío 2024, en donde hace dupla con la experimentada Andrea Serna.

