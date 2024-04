Los participantes del Desafío 2024 reaccionan a la pelea en Gamma: "eso estuvo fuerte"

La convivencia en Gamma cada vez se quiebra más, pues la disputa entre hombres y mujeres está peor y ninguno de los dos bandos piensa en las consecuencias ni de sus palabras ni de sus actos. Sin embargo, sus rivales en el Desafío 2024 no habían dimensionado la gravedad de la situación, por lo cual más allá del conflicto consideran que esto puede ser una ventaja para ellos.

Y es que en Beta, Omega y Alpha no entienden cuál ha sido el motivo que ha desencadenado todo este caos entre los integrantes del equipo naranja, por lo luego de las declaraciones de Campanita se siembran dudas de lo que acontece.

Más allá de la alianza que creó el equipo rosado con los integrantes de Beta en el Box Rojo y con la cual consideraron que lo mejor es que Gamma baje su bandera en el inicio del próximo ciclo, Campanita le revela a Andrea Serna los motivos por los cuales le pusieron el chaleco al profesor de taekwondo.

"Los hombres decidimos enviarle esto a Alexander porque nos parece patán y un poco grosero con las mujeres dado que es irrespetuoso, entonces le hice saber que la oportunidad que se le dio en el Desafío la debe aprovechar de la mejor manera. Así como él le da valores a sus hijas, es para que también se los dé a las chicas sin necesidad de pasar por encima de ellas", exaltó el participante.

Reacción de los participantes al conflicto de Gamma

Asombrados ante dichas declaraciones, los participantes del Desafío 2024 empezaron a buscar la manera de entender, desde su posición, lo que está ocurriendo en la escuadra naranja, no sin antes dar una muestra de lo impactados que los deja esto.

Beba es una de las primeras en reaccionar, por lo que menciona: "eso estuvo heavy", no sin antes hacer una cara de asombro, con la cual están de acuerdo sus compañeros.

Y es que Alpha es el equipo que más opiniones da al respecto, ya que no comprenden la convivencia de Gamma ni mucho menos qué lleva a Campanita a comentar tales afirmaciones. "Algo pasó y no lo sabemos. ¿Será que le faltó el respeto a alguna gritándola?, es que a veces uno con hambre no mide", recalca Dickson, quien intenta de tener una claridad

Arandú se suma a lo cuestionado por su compañera y exalta: "la verdad es que estuvo fuerte, yo no me lo esperé". En medio de esto, el resto de integrantes de la escuadra morada destaca el hecho de que Alexander no se defendiera ni dijera nada, considerando esta como una forma de aceptar las cosas.

Los chistes y el humor corren por cuenta de Omega, ya que Renzo se ríe de la situación: "esa boleteada que le pegaron al 'Maestro Roshi' estuvo buena, pero las mujeres no dijeron nada", no obstante, Gaspar resalta: "ellas le tienen miedo".

