Hércules llora ante las mujeres de Gamma: Les hace una confesión con la que ellas se conmueven

Luego de que Anamar y Natalia consiguieron un valioso segundo lugar dentro del Desafío de Sentencia y Servicios, en Gamma se bajan los humos en cuestión de convivencia, dado que se toman el tiempo de celebrar algo que para ellos vale oro, ya que evitaron irse a Playa Baja, lo cual causa que Hércules decida abrir su corazón.

No es en vano recalcar que mientras que las dos jugadoras festejaban los hombres se mantuvieron alejados, por lo que ellas se tomaron el trabajo de llamarlos e invitarlos a un abrazo grupal digno de la gesta realizada, del cual Alexander no participó mucho, principalmente por el dolor en su pie.

¿Por qué Hércules llora en el Desafío 2024?

Después de ver cómo sus compañeras lograron salir adelante en el Box Amarillo, a pesar de que los hombres se dejaron coger mucha ventaja, este participante decide acercarse a las chicas y expresarles lo que siente en este momento, dado que considera que ocurrió algo que él no quería: la división radical de Gamma.

"Mujeres, yo les quería agradecer porque si hoy estamos acá es gracias a ustedes, que Dios las bendiga", son las palabras con las que este desafiante inicia la conversación, lo cual rompe una barrera y hace que ellas estén dispuestas a escucharlo.

Con una notoria tristeza, Hércules abre su corazón ante las competidoras, con quienes se sincera e intenta empezar a mejorar la situación de la convivencia: "ustedes la dieron toda. Me siento un poco triste por lo que pasó, no creí que el equipo se fuera a separar así. Estoy frustrado porque no era lo que quería, no busco afectar al equipo".

Frente a esto, Glock le recalca que él es a quien más rescatan entre Alexander y Yoifer, invitándolo a que se tranquilice. Con los ojos aguados, el fisicoculturista, además, recibe el chaleco entregado por Valentina, de Beta, a quien le afirma que lo acepta con cariño, le demuestra que tiene la intención de salvarse en otro Desafío a Muerte y le comenta que gracias a eso podrá dormir más cómodo.

Tras esto, Hércules llora y les da los motivos a sus compañeras: "no estoy triste por el hecho del chaleco, realmente hay ocasiones en las que me frustro y me pregunto por qué no puedo dar más. Me siento mal conmigo mismo".

