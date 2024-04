‘El Hueso’, Desafiante de la Semana, confiesa qué opina realmente de los integrantes de Gamma

De un municipio cercano a Cartagena, ‘El Hueso’ sorprendió a los integrantes de Gamma con su rol en la prueba de Sentencia y Bienestar en el tercer ciclo del Desafío 2024, pues estuvo muy cerca de convertirse en el ganador, siendo superado por el representante de Omega.

El Desafiante de la semana trabaja como pescador, albañil y en oficios varios: “Lo que me salga lo hago”, comentó en exclusiva con Caracoltv.com. Durante la prueba sintió que falló al confiarse demasiado y cuando tuvo la intención de acelerar, su contrincante ya estaba muy adelantado. A pesar de todo, se sintió muy bien y le habría gustado repetir la pista para ponerse aprueba.

Aunque imaginaba que la experiencia en la producción no sería fácil, jamás pensó que sería “así de pesado, sin comida, durmiendo en el piso, sin luz, con frío, sin agua, nada de servicios, eso es duro”, explicó. Y reveló que se inscribió porque toda la vida ha estado pendiente del reality de los colombianos, es fan desde la primera temporada y con las redes sociales todo se le facilitó, por eso entró a la página web y confió en su selección.

Qué piensa de Gamma

Sobre los miembros de Gamma, el equipo que lo recibió solo tiene cosas buenas por decir, “son personas increíbles, me sentí como si estuviera en casa y los conociera desde hace rato. Me trataron bien, me apoyaron y me gritaban, no tengo ninguna queja”.

Así fue la primera vez de ‘El Hueso’ en avión

El Desafiante de la Semana jamás se había subido a un vuelo y la experiencia fue tan emocionante para él que no durmió el día anterior, se tuvo que quedar en un hotel en Cartagena y no podía dejar de pensar en que el avión lo dejaría.

Al llegar al aeropuerto no sabía bien qué debía hacer y por eso tuvo que preguntar hasta el más mínimo detalle. Finalmente, cuando se subió le pidió a Dios que lo ayudara, pues se le bajó la presión y el susto le causó un mal momento.

Como consejo hacia quienes quieran estar en el Desafío aseguró que la clave es la constancia y la perseverancia: “la oportunidad está para el que la busca, yo soy una persona común de Colombia”.

