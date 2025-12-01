En vivo
Desafío Siglo XXI

Quién ganó la prueba del ‘Desafío’ HOY: una caída puso en jaque a una dupla

Una dupla de cada equipo llegó al Box de aire del Desafío; sin embargo, una caída en la pista causó un gran retraso. Un hombre sintió incomodidad al bajar de un obstáculo.

