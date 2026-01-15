Publicidad

Quién ganó la prueba de HOY en el Desafío: ¿El error de un hombre condenó a su equipo?

Al Box Amarillo llegaron tres parejas de Gamma y Neos con el objetivo de ganar y poder asignar el primer castigo de esta etapa. El final estuvo de ataque y hubo confusión por una caída.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de ene, 2026
