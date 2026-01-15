Quién ganó la prueba de HOY en el Desafío: ¿El error de un hombre condenó a su equipo?

En el capítulo 115 de El Desafío Siglo XXI se vivió la cuarta prueba del ciclo 21, en la que ambas escuadras se disputaron el poder de asignar el primer castigo de la etapa y quedarse con el premio. En la pista estuvo presente la tentación de la Moneda Dorada, y además hubo una fuerte presión, ya que el equipo ganador también se llevaría la Suite Ditu.

¿Cómo fue la prueba en el Box Amarillo del Desafío?

Las tres parejas iniciaron la prueba cargando una tula gigante de 150 kilos. Debían subir una rampa, cruzar un tronco en equilibrio y bajar por otra rampa. Luego, escalaron un obstáculo de troncos y todos debían estar sobre una tarima para poder continuar.



Posteriormente, caminaron por una estructura de troncos que debían cruzar únicamente con los pies, sin apoyarse. Llegaron a una fosa, donde se sumergieron para pasar por debajo de una malla metálica. Más adelante, enfrentaron dos obstáculos que debían superar por arriba y a través de la malla ubicada sobre una rampa gigante.

Una vez todos juntos en la tarima, avanzaron hacia un túnel horizontal, donde debían desatar una cuerda que les impedía el paso. En el recorrido, algunos competidores retiraron piedras para pasar por debajo de los troncos, mientras otros los superaron por encima.

En la parte final del Box, abrieron la tula gigante para sacar 15 bolsas de arena. Cada jugador debía lanzarlas con el objetivo de derribar los cubos ubicados sobre una mesa. Una vez todos los cubos cayeron, el equipo regresó completo a la línea de partida.





El primer equipo en llegar se quedó con la victoria.

¿Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo del Box Amarillo?

Aunque en el recorrido de ida Gamma tomó la delantera y sus integrantes derribaron el muro primero, los competidores de Neos lograron alcanzarlos rápidamente.

La caída de Zambrano en el tramo de equilibrio fue determinante y provocó que el equipo naranja perdiera la prueba. Finalmente, Neos se quedó con la victoria y el poder del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

