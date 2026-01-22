Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: Valentina y Deisy fueron protagonistas

Este 22 de enero se desarrolla el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, la última prueba del ciclo antes del Desafío a Muerte. El encuentro corresponde al capítulo 120 y reúne a los equipos en una competencia que define beneficios y consecuencias dentro del programa. Andrea Serna convoca a dos parejas por equipo para enfrentar esta prueba que se lleva a cabo en el Box Blanco.

Durante la presentación, la conductora informa que en esta jornada también se pone en juego la Suite ditu, espacio destinado para que dos participantes puedan descansar, y la Moneda Dorada, que otorga la posibilidad de competir posteriormente en la máquina de dinero. Con estas condiciones, los equipos ingresan al circuito para iniciar la competencia.



Quién ganó el 'Desafío' hoy 22 de enero

Mientras Neos enfrenta estas dificultades, Gamma mantiene la ventaja obtenida desde el inicio. El equipo naranja completa los tramos finales del circuito y logra cerrar la prueba antes que sus competidores, asegurando así la victoria en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo de esta jornada.

Al finalizar el enfrentamiento, Gamma se queda con el triunfo y obtiene los beneficios correspondientes. Por su parte, Neos manifiesta su reacción ante una nueva derrota dentro de la competencia. En cuanto a los premios individuales, Rata se queda con la Moneda Dorada, lo que le permite acceder a la posibilidad de competir en la máquina de dinero en una instancia posterior del programa.

La prueba comienza con la participación de Rata y Kevyn, quienes abren el enfrentamiento y avanzan en las primeras etapas del recorrido. El equipo Gamma logra posicionarse por delante en el desarrollo de la prueba, manteniendo el ritmo y superando los obstáculos del Box Blanco con mayor regularidad en comparación con sus rivales.

A lo largo de la competencia se presentan varias caídas que influyen en el avance de los equipos. Tina sufre una caída durante el recorrido, lo que retrasa a su grupo en ese tramo de la competencia. Más adelante, Valentina y Deisy, integrantes del equipo Neos, vuelven a enfrentar la pista tras un intento anterior. Ambas logran retomar el circuito, pero el cansancio acumulado provoca nuevas caídas que impiden una recuperación sostenida en el tiempo.

Uno de los momentos más complejos ocurre cuando Valentina sufre un accidente mientras se encuentra suspendida de una soga y permanece girando en el aire. Esta situación provoca una descompensación que obliga a detener su avance dentro de la prueba, afectando de manera directa el desempeño general de su equipo.

