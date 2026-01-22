Publicidad

La Reina del Flow
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Tekashi 6ix9ine
Quién ganó el 'Desafío' hoy 22 de enero: Sentencia, Premio y Castigo en el Box Blanco - CaracolTV

Dos parejas por equipo llegan al Box Blanco para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Kevyn y Valkyria, de Gamma, salen a devorarse la pista tras recibir críticas por parte de Leo, integrante de Neos.

Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: Valentina y Deisy fueron protagonistas

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de ene, 2026
