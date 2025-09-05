Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios: las risas no pasaron desapercibidas

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios: las risas no pasaron desapercibidas

Los tres equipos, Alpha, Omega y Gamma, se enfrentan de nuevo en el Box Rojo. Por lo cual, deben escoger muy bien a sus competidores para dejar todo en la pista, ¿quién ganará? Desafío Siglo XXI.