Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios: las risas no pasaron desapercibidas

En este capítulo 46 del Desafío Siglo XXI, los participantes están muy motivados para darla toda en el Box Rojo. Recientemente, Andrea Serna confirmó que el que gane esta prueba podrán recibir algo de parte de sus seres queridos. Así quedaron los equipos para ir a la pista.

Alpha: Valentina, Deisy, Gero, Leo y Eleazar

Gamma: Mencho, Rosa, Gio, Cris y Potro

Omega: Myrian, Katiuska, Juan, Rata y Camilo



Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios

En esta oportunidad, Gamma fue el ganador de esta prueba y cuando ocurrió, todos salieron a correr a abrazar a Mencho, porque ahora podrá ver esos detalles especiales que le enviará su familia, entre ellos, su esposo, mamá e hija. Fue un momento bastante alentador, porque en toda el reto demostró lo mucho que la extraña y que ahora podrá recibir ese amor que tanto necesito.

Cómo fue la prueba en el Desafío

En este Box Rojo los equipos se enfrentaron al contacto. Para ello, Andrea Serna solicitó dos mujeres y tres mujeres, quienes estuvieron dispuestos a darlo todo para darle la victoria a su equipo. Debían estar en unas bolas gigantes transparentes para poder derrumbar a su contrincante. El primer escuadrón en obtener nueve puntos obtuvo la victoria, que en este caso fue Gamma.

Es de resaltar que, durante toda la prueba, Omega no obtuvo puntos, por lo cual, para definir el segundo puesto compitieron el equipo liderado por Juan y Alpha. Ahí entraron en la pista Eleazar y Juan para saber cómo iba a quedar el final. Tras unos segundos, se conoció que Alpha fue el siguiente en ganar.

