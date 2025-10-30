Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios: el final estuvo muy reñido

En el capítulo 84 del Desafío Siglo XXI, los dos equipos en competencia, Omega y Gamma, se encontraron en el Box Azul para disputar la prueba de Sentencia y Servicios, en la que también estaba en juego el poder de asignar un chaleco. Para Gamma era crucial ganar, pues el dinero no les alcanzaba para pagar el arriendo y así evitar el temido territorio de Playa Baja.

¿Quiénes fueron al Box Azul del Desafío?

A esta segunda prueba del ciclo participaron todos los integrantes de Gamma, ya que solo tienen cuatro competidores y no pueden rotarse ni descansar por turnos. Por parte de Omega, la escuadra rosada, compitieron Rata, Leo, Katiuska y Tina.



¿Cómo fue la prueba del Box Azul?

La competencia se realizó por relevos. Cada participante debía lanzarse a la piscina, escalar una malla metálica, salir del agua y subir por dos rampas para luego saltar nuevamente a la otra piscina. Después, debía subir por las escaleras al segundo piso, tomar cinco fichas y bajar por el tobogán para emprender el regreso.



Ya en la línea de partida, cada desafiante debía caminar sobre una estructura colgante y ubicar sus cinco fichas en línea para crear el efecto dominó. La clave estaba en calcular con precisión, pues la última ficha debía quedar sobre una línea roja demarcada. El último participante sería el encargado de empujar la ficha inicial para derribar todas y activar el mecanismo que marcaba la victoria.

El primer equipo en lograr que el efecto dominó funcionara sería el ganador.



¿Quién ganó la prueba del Desafío HOY?

La definición en el Box Azul estuvo muy reñida y llena de tensión. Finalmente, gracias al trabajo en equipo y, en especial, al desempeño de Yudisa, capitana de los naranjas, en el último obstáculo, Gamma se llevó la victoria. Con este triunfo, aseguraron el arriendo, se ahorraron una importante suma de dinero y evitaron tener que ir a Playa Baja.

