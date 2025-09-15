Quien ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar: un equipo entró en desesperación

ChatGPT dijo:En el episodio 52 del Desafío Siglo XXI, la prueba de Sentencia y Bienestar reúne a los concursantes en la pista para demostrar su destreza. En el Box Rojo, los equipos Alpha, Omega y Gamma se enfrentan para asegurar su comodidad y mantenerse fuertes en la competencia.

Mira también: En Gamma sospechan del interés de Deisy en Rata: ¿Estrategia para avanzar en el Desafío?



En esta ocasión, las formaciones son las siguientes: Alpha está integrado por Valentina, Manuela, Leo y Eleazar; Gamma por Mencho, Yudisa, Gio y Cris; y Omega por Miryan, Katiuska, Rata y Camilo.



Quién ganó la prueba de Sentencia y Bienestar

Alpha logra quedarse con el primer puesto y Omega con el segundo. Entre cada uno de los equipos debían tener mucha agilidad para obtener un punto cada vez que encontraran los balones escondidos.

De qué se trató la prueba de Sentencia y Bienestar

Según explica Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, la idea era sumar siete puntos para ganar. Primero escondían unos balones al lado de unos cubos grandes y para ello, era necesario correr para tener más posibilidades. Había unos participantes que se encargaban de ir por aquel objeto, mientras los demás esperaban este para encestarlo en unas canastas.

Publicidad

Mira también: Lucho confesó cómo le contará a Valentina lo que ocurrió en El Cubo del Desafío

Los participantes de Alpha y Omega quedaron emocionados con el resultado. Después de esto, cada uno celebró y más, porque ahora deben pensar a quién le enviarán el chaleco como nuevo sentenciado.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.