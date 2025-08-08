Quién fue el único ganador del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: se llevó 10 millones de pesos

Los integrantes de Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Amarillo dispuestos a todo por quedarse con el premio de la jornada, la posibilidad de poner el último Chaleco de Sentencia del ciclo y de enviar el castigo a uno de sus rivales.

En esta oportunidad, los Súper Humanos que se presentaron al terreno de juego fueron Eleazar, Leo, Lucho, Gero, Manuela, Tina, Valentina y Deisy de Alpha; Rata, Zambrano, Cris, Gio, Yudisa, Grecia, Mencho y Rosa de Gamma; así como también Andrey, Potro, Camilo, Juan, Katiuska, Miryan, María C. y Sathya de Omega.



Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

Luego de un encuentro para el que se requirieron habilidades como la fuerza, el trabajo en equipo, la coordinación y la puntería, Alpha logró quedarse con el primer y único puesto del enfrentamiento deportivo.

Con este triunfo, los participantes se quedaron con la suma de 10 millones de pesos y la posibilidad de atacar a uno de sus oponentes con el último cupo que falta por definir en el Desafío a Muerte y el castigo (las penitencias fuero renovadas recientemente en La Ciudad de las Cajas).

En qué consistió la prueba del capítulo 27 del Desafío

Esta prueba fue contrarreloj. Los ocho integrantes del equipo estaban encadenados por la cintura todo el recorrido. Empezaron por cruzar un túnel y encontrar las sogas con las que debían ascender para llegar a una reja y descender.

Luego cruzaron por una estructura de troncos en la que no podían tocar el suelo para llegar a la fosa. Tuvieron un arrastre bajo de troncos y un nuevo descenso, pero esta vez por la rampa.

En la segunda parte del Box atravesaron un arrastre bajo sobre piedras y llegaron a unos cubos que debían pasar por la parte superior para tomar dos botellas con las que regresaron hasta el final de Box. El equipo con el menor tiempo fue el ganador.

