Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué les pasó a Rata y a Juan en la aguerrida prueba del Box Amarillo: el error les salió caro

Qué les pasó a Rata y a Juan en la aguerrida prueba del Box Amarillo: el error les salió caro

En el Desafío de Sentencia y Hambre, un descuido de Rata y Juan hizo que sus equipos perdieran segundos vitales. ¿Fue su error el que definió la prueba?