Qué les pasó a Rata y a Juan en la aguerrida prueba del Box Amarillo: el error les salió caro

En el capítulo 38 del Desafío Siglo XXI comenzó el octavo ciclo, que arrancó con una exigente prueba en el Box Amarillo, donde estuvo en disputa no solo el chaleco de sentencia, sino también la comida para el resto de los días hasta la próxima prueba de muerte, que en esta ocasión sería únicamente entre mujeres.

La competencia puso a prueba la resistencia, el equilibrio y la precisión de cada uno de los equipos, y aunque todos los participantes dieron lo mejor de sí, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: lo que ocurrió con Rata, de Gamma, y Juan, de Omega. Ambos cometieron un error que les costó valiosos segundos y que los obligó a retroceder casi media pista.



Qué les pasó a Rata y a Juan en el Box Amarillo

Aunque la prueba inició pareja entre los tres equipos, pronto se generó la diferencia. Alpha tomó la delantera gracias a un error de Rata y Juan. Ambos desafiantes olvidaron llevar la llave que abría la segunda jaula, un elemento indispensable para continuar con el circuito.

El descuido se evidenció cuando ya estaban atravesando la malla de arrastre bajo, momento en el que notaron la ausencia de la llave. Sin más opción, los dos tuvieron que regresar hasta el inicio del Box para recuperarla. Este retroceso les costó un tiempo valioso y retrasó a sus equipos, pues sin la llave era imposible liberar a los demás compañeros.

Cabe recordar que al final, Alpha se llevó la victoria y Omega quedó en segundo lugar.



Así fue el Desafío de Sentencia y Hambre

El circuito comenzó con el primer competidor de cada equipo, quien debía superar una serie de obstáculos: saltar un muro de troncos, atravesar una malla de arrastre bajo, pasar una fosa de agua y descender por una rampa. Luego, en la segunda parte del recorrido, tenían que ingresar a unos círculos metálicos para desamarrar una llave.

Con esa llave, el jugador derribaba un muro de piedras al ras del piso, lo que le permitía llegar hasta una jaula y liberar a dos compañeros. Después, en equipo, debían regresar para abrir una segunda jaula y rescatar a otro integrante, hasta completar cuatro competidores activos.

La última etapa consistía en cargar entre todos un pesado baúl gigante, transportarlo a lo largo del recorrido y llevarlo hasta la zona final, donde tenían que extraer ocho pines metálicos. Cada desafiante debía caminar sobre una barra de equilibrio y colgar dos pines en una cuerda. El primer equipo que lograra ubicar los ocho pines se quedaba con la victoria.

