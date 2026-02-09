Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío del Siglo
Bad Bunny en el Super Bowl
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué es el Desafío X Todo y cómo va a funcionar el inicio de la Semifinal - CaracolTV

Andrea Serna se pone en contacto con las cuatro parejas de Semifinalistas que continúan en competencia para revelarles cuál será la siguiente prueba que deberán enfrentar en La Ciudad de las Cajas.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Qué es el Desafío X Todo y cómo va a iniciar esta etapa del reality de los colombianos

Andrea Serna se pone en contacto con las cuatro parejas de Semifinalistas que continúan en competencia para revelarles cuál será la siguiente prueba que deberán enfrentar en La Ciudad de las Cajas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Qué es el Desafío X Todo y cómo va a funcionar el inicio de la Semifinal.