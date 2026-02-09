Qué es el Desafío X Todo y cómo va a iniciar esta etapa del reality de los colombianos

Con el Desafío a Muerte en el Box Negro que dejó como eliminados a Kevyn y Tina del programa de Caracol Televisión se dio inicio oficialmente a la etapa final del programa. Este 9 de febrero, la presentadora Andrea Serna se pune en contacto con los Súper Humanos para informarles la llegada de una nueva prueba.

Mira también: A Potro, del ‘Desafío’, lo sorprendieron en ‘Día a Día’ con una moto y hasta Deisy lloró



A diferencia de otras ocasiones, esta vez el ciclo no inicia con un Desafío de Sentencia y Hambre, con el que se define quiénes se quedan con los alimentos y la posibilidad de poner los primeros Chalecos de Sentencia; sino que jugarána todo o nada: la comida, los servicios, las comodidades, el premio y el castigo.

Cuál es el premio y el castigo del ‘Desafío’ este 9 de febrero

Gero es el seleccionado para abrir la misteriosa caja y usar los artículos con los que anteriormente le delegaban una tarea secreta a El Elegido. En esta ocasión, el cantante es sorprendido con la voz de su madre. Este mensaje emociona a todos los concursantes, pues les confirma que sus padres se encuentran en La Ciudad de las Cajas, a un par de metros de distancia para poder abrazarse después de semanas sin verse.

Mira también: Tina, del 'Desafío', tuvo que enfrentarse a "el precio de la belleza" fue subestimada





En esta oportunidad, el premio obedece a que dos parejas de desafiantes podrían reencontrarse con sus seres queridos y disfrutar del día junto a ellos en Tobia, Cundinamarca.

Publicidad

Por el contrario, el castigo es para aquellas personas que no cumplan con su misión, pues se quedarán con las ganas de tener contacto físico con ellos, recargar energías y darles una actualización detallada de lo que ha ocurrido con sus vidas desde el break que tuvo lugar en diciembre para el Desafío, estilo Vuelta por Colombia.

Mira también: Cuánta plata sacó Tina del 'Desafío 2025': no se fue con las manos vacías

Publicidad

Para definir esta situación, los participantes se reunirán en el Box Azul que se caracteriza por requerir habilidades para el agua y también para la puntería.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.