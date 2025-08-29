Publicidad

La Venganza de Analía
Mencho choca con Zambrano por su error en el Box Blanco del Desafío: “Cada quien hace sus cosas”

Mencho tiene problemas para superar un obstáculo del Box Blanco y cuando Zambrano opina al respecto, ella explica que su altura le jugó en contra. Luego, llora frente a Andrea Serna.