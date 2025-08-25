Potro se queja de Katiuska con María C, ¿ya no hace parte de la "alianza"?

La tensión crece en Omega luego de que Potro se sincera con María C sobre las actitudes de Katiuska, quien parece estar más interesada en proteger a Juan que en mantener la "alianza" con sus compañeros originales del equipo. En medio de la conversación, la llanera no duda en decirle sus verdades al deportista y recalcar lo que, según ella, siempre ha estado claro sobre la excapitana.

Mira también: Así se veía Mencho, del Desafío, hace más de 10 años cuando practicaba la halterofilia



Todo ocurre en la casa Omega, cuando Potro expresa su inconformidad: “No me está gustando la actitud de Katiuska. Se molesta si no se hace lo que ella diga y, si uno no acepta lo que ella dice, entonces es berrinche”.

María C le dice sin filtros: “Mira, Potro, ella siempre ha tenido esa actitud. No le gusta que le lleven la contraria y no respeta que tu pensamiento sea diferente al de ella. La competidora aprovecha para recordarle que la supuesta “alianza” entre él y Katiuska no era más que conveniencia: “Ustedes, como tenían una amistad y eran de la misma región, se apoyaban… Yo siempre se los dije. Pero ahora que llegó Juan, que es externo a ustedes, ahora sí te das cuenta. Imagínate la cantidad de veces que han hablado de mí, y la verdad me da igual”.

Según lo revelado por Potro, Katiuska le habría asegurado a Juan que no tendría que ponerse el chaleco. “A mí no me importa el chaleco, lo que no me gustó fue la forma en que ella lo asignó”, sentencia el boxeador.

Publicidad

Mira también: En medio de las lágrimas, Dani, del Desafío, habla de la muerte que la marcó para siempre

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.