Manuela revela que Katiuska le hacía un comentario que le incomodaba en el 'Desafío'

Manuela, exintegrante de Alpha y Omega, concedió su última entrevista en el Desafío Siglo XXI, donde analizó lo que vivió en la Ciudad de las Cajas y habló con sinceridad sobre su relación con Katiuska, capitana del equipo rosado.

La joven paisa confesó que el día que más emociones sintió fue justo después de la Prueba de Muerte. “Sentí felicidad, nostalgia y muchas ganas de ver a mi familia”, comentó. En el Cubo vivió una experiencia que la ayudó a recargarse emocionalmente y a reflexionar sobre su vida dentro y fuera de la competencia.

Comentario de Katiuska que incomodaba a Manuela

Manuela recordó un comentario de Katiuska que, aunque parecía inofensivo, le generaba cierta incomodidad:

“Ella me decía: ‘esta es la mejor pista que te he visto pasar’, y yo en mi mente pensaba: ‘ya la había pasado así o mejor muchas veces’. Era su percepción, me incomodaba un poco, pero en su momento no le di mucha importancia”.

Además, la administradora de empresas comentó que consideró a Tina como su competencia directa: “Siento que a las dos siempre nos subestimaron por la apariencia física y después demostramos que sí teníamos habilidades. Estábamos a un nivel muy similar en capacidades físicas”.



¿A Manuela le gustó Juan en el Desafío?

Ante la pregunta de si alguien le gustó durante el Desafío, Manuela fue clara: no tuvo ningún interés sentimental, aunque sí admitió que Juan le parece un hombre atractivo.



‘Manu’ también confesó que se sintió afectada emocionalmente tras el Desafío de Capitanas, donde bajó la bandera de Alpha. “Ese momento me afectó en mi prueba de muerte, y sabía que me enfrentaría a Katiuska, una competidora muy fuerte”, dijo.

Finalmente, reveló en quiénes confió y en quiénes no:

“Confié mucho en Valentina y en Gero, pero no tanto en Zambrano, Katiuska o Rosa. No alcancé a conocerlos demasiado, pero eran los que menos confianza me generaban”.

