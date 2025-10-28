En vivo
Desafío Siglo XXI  / Manuela revela que Katiuska le hacía un comentario que le incomodaba en el 'Desafío'

Manuela revela que Katiuska le hacía un comentario que le incomodaba en el 'Desafío'

La joven paisa eliminada del Desafío Siglo XXI recordó los momentos más llamativos de su paso por el reality y revela algo que le molestaba mientras hizo parte de Omega bajo la capitanía de Katiuska.

