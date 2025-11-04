Quién ganó la intensa prueba HOY en el ‘Desafío’: a un hombre se lo llevan en ambulancia

En el capítulo 86 del Desafío Siglo XXI, los equipos Gamma y Omega se encontraron en el Box Rojo para vivir una de las pruebas más intensas y físicas de la temporada. En juego estaban el último chaleco de esta etapa, el último castigo y, además, la Suite ditu.

Cómo fue la prueba del Box Rojo del Desafío

La prueba fue de contacto en el barro, donde los participantes debían darlo todo. En cada ronda variaba el número de competidores, quienes partían desde extremos opuestos con el objetivo de tomar el balón que estaba en el centro de la piscina de lodo y encestarlo en una canasta colgante. El equipo que alcanzara siete puntos primero se quedaría con la victoria.



Por parte de Omega, se quedaron en casa Rata y Katiuska, por lo que compitieron Tina, Zambrano, Leo y Rosa. En Gamma, participaron los cuatro integrantes activos: Yudisa, Mencho, Gio y Potro, quienes no pueden rotar ni descansar entre pruebas.



Quién ganó HOY en el Box Rojo del Desafío

La competencia fue reñida desde el inicio y la fuerza del contacto pasó factura. Leo y Gio resultaron lesionados, mientras que Zambrano recibió un fuerte golpe que preocupó a sus compañeros. El equipo médico tuvo que intervenir de inmediato y uno de los hombres fue trasladado en ambulancia para recibir atención especializada.

Además de los choques físicos, se vivieron momentos de alta tensión entre las participantes: Rosa y Yudisa protagonizaron un fuerte cruce de palabras en plena prueba.

Pese a todo, Omega logró imponerse y se quedó con el triunfo en el Box Rojo, asegurando la Suite Ditu y librándose del castigo.



