Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI

Quién ganó la intensa prueba HOY en el ‘Desafío’: a un hombre se lo llevan en ambulancia

Gamma y Omega se encuentran en el Box Rojo en una intensa prueba de contacto. Mientras dos hombres resultan lesionados y se prenden las alarmas por su estado, hay tensión entre las mujeres.

