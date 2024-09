Participantes del Desafío dan a conocer qué los llevó a seleccionar su uniforme

Si alguna vez te habías preguntado, como todo un Desafiólogo, cuál es la razón por la que cada participante decide qué uniforme utilizar para ser testigos de la Gran Final del Desafío aquí los protagonistas te dan sus motivos para portar los colores de aquellas escuadras que estaban desde el primer día en la Ciudadela.

Uniformes de los participantes del Desafío 2024

El primero en responder es Alejo, quien sin dudas asegura que él a pesar de tener la camiseta del equipo Tino es un Omega de corazón: "porque tengo el corazón en llamas, soy fuerte y resistente y lo doy todo de corazón".

Olímpico toma el micrófono para preguntarle a Karoline que si no estuviese portando los colores de la escuadra Pibe qué usaría, por lo que ella afirma que serían las prendas de Beta: "lo hubiese hecho por mi capitanía, por mantuve con Arandú la bandera y en Gamma no pude ser yo".

Por otra parte, Glock es otra de las que tampoco usa el uniforme de los naranjas y destaca que allí solo estuvo cuatro ciclos, a diferencia de los ocho en Beta. Arandú, mientras tanto, explica qué lo llevó a mantenerse con Alpha: "me gané este puesto con sudor y por ende me coloco el puesto que yo me conseguí".

Marlon destaca que fue parte de la escuadra morada solo un día por lo que su bandera es Beta, Danilo sigue firme con la casa a la que llegó tras los cambios hechos por Kevyn en la primera prueba de capitanes, al igual que Dickson: "allá pasé los momentos más lindos, tristes, asombrosos de mi vida que marcaron un antes y un después".

Beba es una de las que causa sorpresa, puesto que es la única en elegir el equipo en el que estuvo solo un día: "me bastó para saber que realmente este equipo tenía muchísima buena energía, me sentí muy identificada con los participantes iniciales".

Con los colores del Tino, Natalia recalca que ella es Omega, al igual que Luisa, una capitana orgullosa de mantener en alto la bandera, y Francisco, porque allí empezó su camino a las instancias finales del Desafío.

Karen, sin pensarlo, es una Alpha de corazón y hace énfasis en que usar dicho uniforme la haría recordar todas las buenas experiencias y emociones que vivió en la Ciudadela.

Karen, sin pensarlo, es una Alpha de corazón y hace énfasis en que usar dicho uniforme la haría recordar todas las buenas experiencias y emociones que vivió en la Ciudadela.