Guajira confiesa qué pasó en el Desafío de los Favoritos y Darlyn revela qué le jugó en contra

En el capítulo 113 del Desafío 20 Años se realizó el Desafío de los Favoritos, donde inicialmente se dio a conocer cuáles participantes habían obtenido la mayor cantidad de votos de los colombianos y luego se llevó a cabo una retadora prueba en el Box Amarillo entre Guajira, Darlyn y Karen.

Después de la contienda, Karen se coronó como la ganadora de 100 millones de pesos y quisimos hablar con las otras dos competidoras que también dejaron hasta su última gota de sudor y sangre en el terreno de juego para escuchar sus primeras declaraciones.

En primer lugar, las finalistas expresan su agradecimiento con los colombianos por el apoyo que han recibido, agregando que no las sorprendió haber sido elegidas. Guajira se muestra tranquila al decir: “He hecho un buen trabajo, una de las misiones que Dios me encomendó ha sido inspirar. Así que no es una sorpresa que empaticen con la persona que soy”. Darlyn agrega que su personalidad logró conectar con varios colombianos y que sí esperaba tanta simpatía.

Guajira y Darlyn explican qué pasó en el Desafío de los Favoritos

A pesar de que ‘Guaji’, refuerzo de Kevyn, mantuvo la delantera durante todo el recorrido y arrasó gracias a su agilidad y fuerza, al final tuvo inconvenientes en la definición y se le cayó la torre que ya había construido. “Disfrutamos de inicio a fin y estaba para cualquiera. No encontré el centro de las figuras y la brisa nos jugaba en contra”, dice, explicando que el viento fue un factor determinante.

Adicionalmente, confiesa que estaba muy tranquila, pero que también era consciente de que no podía mirar a sus rivales.

Por su parte, Darlyn asegura que compitió bastante emocionada reconociendo el nivel de sus contrincantes, aunque en la parte baja del Box Amarillo batalló con un nudo en la cuerda. “Aquí me jugó en contra la estatura y tenía que abrir mucho los pies. Si no se me dio acá es porque Dios me tiene algo más grande”, reflexiona sobre el tramo final.

Con respecto a cómo estas finalistas se preparan mentalmente para el gran día, ambas aseguran que deciden dejarlo todo a los planes del destino. “Lo que es de Juan no es de Pedro”, dice la finalista del Desafío The Box 2023, mientras que la joven de 22 años agrega que “aceptará la voluntad de Dios”.

